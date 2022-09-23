الدولار عند أدنى مستوى في نحو شهرين

ارتفع سعر صرف العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الجمعة، وجرى تداول الدولار دون مستوى 57 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 22 يوليو الماضي وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.96 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 56.84 روبل، وذلك للمرة الأولى في نحو شهرين. في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 2.54 روبل إلى 54.91 روبل، لأول مرة منذ 1 يوليو 2022، وفقا لبيانات بورصة موسكو.