انخفاض احتياطيات الغاز في أوروبا إلى أقل من 90%

تدل معلومات الاتحاد الأوروبي لمشغلي البنية التحتية للغاز على أن درجة الحرارة المنخفضة في أوروبا يجبرها على سحب الغاز بشكل فعال من مخازنها لتنخفض احتياطيات الغاز بها إلى أقل من 90%.