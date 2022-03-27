التبادل التجاري لإيران يسجل رقماً قياسياً رغم العقوبات وبلدان عربيان بين الشركاء الرئيسيين
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التبادل التجاري لإيران يسجل رقماً قياسياً رغم العقوبات وبلدان عربيان بين الشركاء الرئيسيين

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العرب اليوم - التبادل التجاري لإيران يسجل رقماً قياسياً رغم العقوبات وبلدان عربيان بين الشركاء الرئيسيين

التبادل التجاري لإيران
طهران - العرب اليوم

أفاد المدير العام للجمارك في إيران علي رضا مقدسي بأن بلاده حققت رقما قياسيا جديدا خلال السنة الماضية في حجم التبادل التجاري غير النفطي مع دول العالم بنسبة نمو 38% وأوضح مقدسي في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن حجم الصادرات وصل إلى 122 مليون طن بقيمة 48 مليار دولار، فيما وصل حجم الاستيراد إلى 40 مليون طن بقيمة 52 مليار دولار وذكر المدير العام الجمارك أن الإمارات والصين وتركيا وألمانيا وروسيا كانت الأطراف الخمسة الرئيسية الموردة للبضائع إلى إيران خلال العام الماضي أما وجهات التصدير الرئيسية للمنتجات الإيرانية، فكانت، حسب مقدسي، الصين والعراق وتركيا والإمارات وأفغانستان.

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التبادل التجاري لإيران يسجل رقماً قياسياً رغم العقوبات وبلدان عربيان بين الشركاء الرئيسيين التبادل التجاري لإيران يسجل رقماً قياسياً رغم العقوبات وبلدان عربيان بين الشركاء الرئيسيين



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