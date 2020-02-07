المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة السنوي

خفض البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته، اليوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25% إلى مستوى 6% سنوي، مع إشارة إلى احتمال استمراره في سياسة خفض أسعار الفائدة. وعزا المركزي قراره إلى تباطؤ التضخم، وقال في بيان، إن "التضخم تباطأ بشكل أسرع مما كان متوقعا، في وقت حقق الاقتصاد الروسي نموا في النصف الثاني من 2019".

وبذلك يكون المركزي الروسي قد خفض أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، أخرها كان في ديسمبر الماضي حيث قلصها بنسبة 0.25% إلى 6.25%. وقرار المركزي الروسي هذا يتماشى مع توقعات المحللين والخبراء الاقتصاديين، وفقا لما أظهرته نتائج استطلاع رأي.