النفط يُعزّز خسائره

عززت أسعار النفط من تراجعها، اليوم الجمعة، في ظل مخاوف بشأن توقعات الطلب على الخام، ولاسيما مع اتجاه البنوك المركزية في العالم لرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.34% إلى 80.70 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 2.87% إلى 87.86 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".