الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي
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الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي

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العرب اليوم - الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
القاهرة - العرب اليوم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي.

وذلك بحسب ما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل منذ قليل.

 

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الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي



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