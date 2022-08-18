الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي.

وذلك بحسب ما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل منذ قليل.