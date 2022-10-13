استمرار إضراب عمال مصافي النفط الفرنسية

واصل موظفو مصافي النفط الفرنسية الإضراب اليوم الخميس، فيما تتحدى نقابة «سي جي تي» المتشددة دعوات الرئيس إيمانويل ماكرون إلى وقف عرقلة شحنات الوقود و«دعوا البلد يعمل»، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء قرار إطالة النزاع القائم منذ أسابيع، بعدما أخفق ممثلو العاملين وشركة توتال إنرجيز الكبرى للنفط في التوصل لأرضية مشتركة في اجتماع عقد أمس الأربعاء، وأجبرت الحكومة القليل من الموظفين على العودة إلى العمل لاستئناف الشحنات من مستودع وقود تمتلكه شركة اكسون موبيل.