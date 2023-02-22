تراجع الروبل الروسي أمام الدولار لأدنى مستوى في 10 أشهر

تراجع الروبل الروسي اليوم ، أمام الدولار قبيل كلمة منتظرة للرئيس فلاديمير بوتين أمام الجمعية الفيدرالية، والتي من المتوقع أن تحمل أهمية كبيرة نظرًا لموعدها المتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا، وذلك على الرغم من ارتفاع الطلب على العملة الروسية مع اقتراب موعد أداء المدفوعات الضريبية.

وتراجع الروبل أمام الدولار بنحو 0.7% إلى مستويات 75.05 ليقترب من أدنى مستوياته أمام الدولار خلال 10 أشهر، كما فقد الروبل 0.5% من قيمته أمام اليورو إلى 80.04 روبل، و0.2% أمام اليوان إلى 10.89 أمام الروبل.