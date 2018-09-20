مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7768.31 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 38.66 نقطة ليقفل عند مستوى 7768.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 103 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 82 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ميدغلف للتأمين, واسمنت تبوك, والعالمية, ودور, وأنابيب السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأسماك, ودلة الصحية, وعناية, وحلواني إخوان, والمستشفى السعودي الألماني فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.06% و 4.92% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وكيمانول, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 15.70 نقطة ليقفل عند مستوى 2585.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 107 آلاف سهم تقاسمتها 137 صفقة.
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تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
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