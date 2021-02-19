جورجيا تسجل أعلى مستوى في معدلات البطالة منذ سنوات بسبب كورونا
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جورجيا تسجل أعلى مستوى في معدلات البطالة منذ سنوات بسبب كورونا

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العرب اليوم - جورجيا تسجل أعلى مستوى في معدلات البطالة منذ سنوات بسبب كورونا

البطالة
واشنطن - العرب اليوم

  أعلن مكتب الإحصاء الوطني في جورجيا اليوم /الجمعة/ أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ سنوات بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد على قطاع التوظيف؛ حيث ارتفع إلى 20.4٪ في الربع الرابع من عام 2020.  وذكر المكتب - في بيان نقلته صحيفة "جورجيا توداى" المحلية على موقعها الإلكتروني - أن معدل البطالة ارتفع في الربع الأخير من عام 2020 بنسبة 3.8٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغ 20.4٪.  

وفي نفس الفترة الزمنية، ارتفع معدل البطالة في كل من المدن الحضرية والريفية بنسبة 5.6 نقطة مئوية و1 نقطة مئوية على التوالي.   وأضاف البيان: "أن البطالة بين الرجال أعلى من النساء.. وفي الربع الأخير من عام 2020، ومقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ارتفع معدل البطالة بنسبة 2.5٪ بين النساء وبنسبة 4.7٪ بين الرجال".

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جورجيا تسجل أعلى مستوى في معدلات البطالة منذ سنوات بسبب كورونا جورجيا تسجل أعلى مستوى في معدلات البطالة منذ سنوات بسبب كورونا



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