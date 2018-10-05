فازت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بجائزة أفضل علامة تجارية على مستوى القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية من منصة "لينكدإن" على شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن جوائزها للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتعلقة بالمواهب والتي أقامتها في دبي مساء الخميس، حيث تعد منصة "لينكدإن" أكبر شبكة مهنية في العالم مع أكثر من 530 مليون عضو، وتحتفل بنجاح الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال المواهب والعلامة التجارية للمؤسسات والشركات الخاصة والعامة.
وأكدت منشآت أن فوزها بجائزة "لينكدإن" لأفضل علامةٍ تجاريةٍ يأتي بفضل تطوير صفحتها على منصة لينكدإن بما تتماشى مع تحقيق أهدافِها واستراتيجيَّاتِها في منتصف العام الحالي، بالإضافة إلى إبرازها لجهود تطوير بيئة عملها الداخلية، وكذلك لتحديث صفحتها بشكلٍ مستمرٍ وبطريقةٍ احترافيَّةٍ على منصة "لينكدإن".
يذكر أن منشآت تحرص على تفعيل الدور الاجتماعي لمنسوبيها من خلال إقامة عددٍ من الفعاليَّات المتعلّقة بالمناسبات الوطنية والإنجازات العمليَّة وخلافها، ويأتي ذلك تأكيدًا لحرصها على تهيئة أفضل بيئة عملٍ على مستوى القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية ولرفع إنتاجيّة منسوبيها بما يُسهم في خدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة .
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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