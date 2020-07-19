ارتفاع هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحاً 2.91 نقطة ليصل إلى مستوى 7429.67 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.2% رابحاً 97.77 نقطة ليصل إلى مستوى 8291.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 114.2 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار ريال. وصعد 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.20%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.45%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.31%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.78%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.65%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.32%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.54%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.21%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%. وقفز 116 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.93%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 9.73%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 9.44%، فيما تراجع 64 سهماً على رأسها سهم "فيبكو" بنسبة 2.13%، ثم سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 1.26%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 0.85%، فيما تصدر سهم "بحرب العرب" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 117.4 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلن البنك السعودي البريطاني، عن انضمامه لعضوية مركز مقاصة الأوراق المالية، كعضو مقاصة عام للقيام بعمليات مقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية السعودية، وذلك تماشياً مع مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030 وتم تأسيس "مقاصة" بهدف دعم تطوير السوق المالية السعودية من خلال تحسين البنية التحتية لعمليات ما بعد التداول والمساهمة في الحد من مخاطر الطرف المقابل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى دعم التوسع في إضافة منتجات وخدمات جديدة، كما يساهم نجاح البنك السعودي البريطاني في الانضمام لعضوية مركز مقاصة الأوراق المالية بلعب دور رئيسي في تقديم خدمة المقاصة العامة الجديدة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، عن تلقّي خطاب من بعض المساهمين الذين يملكون أسهماً تمثّل 7,14% تقريبا من رأس مال الشركة يطلب اتخاذ الإجراءات النظاميّة حيال الطلبات التالية: عزل أعضاء مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية، انتخاب أعضاء جدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، ووجّه المجلس باتخاذ اللازم بشأن الطلب حسب الأنظمة واللوائح ذات الصلة فيما أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، أنه تم مساء يوم الخميس الموافق 16 يوليو، إصدار الصك الموحد على كامل مساحة مشروع شركة جبل عمر للتطوير الواقع في المنطقة المركزية بمكة المكرمة بمساحة إجمالية قدرها 231,939.23 متر مربع، ومن المتوقع أن يسهم اصدار الصك الموحد للمشروع في تعزيز قدرة الشركة على تمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية والتوسع في أعمالها وأنشطتها بما يتناسب مع استراتيجية الشركة ويحقق أهدافها.