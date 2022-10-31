التضخم في بولندا يسجل رقماً قياسياً في 25 عاماً

أفادت مكتب الإحصاء العام لجمهورية بولندا (GUS)، بأن التضخم في بولندا في شهر سبتمبر الماضي حطم رقما قياسيا هو الأول في 25 عاما ووفقا لبيانات المكتب فقد بلغ التضخم في بولندا الشهر الماضي مستوى 17.2% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى منذ العام 1997، حينها تم تسجيل 17.8%.