مؤشر بورصة الدار البيضاء المغرب يواصل الأداء السلبي

انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء "مازي" بنسبة 0,8 في المائة خلال الفترة ما بين 4 إلى 10 يونيو الجاري، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 17,5 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أن هذا التطور الأسبوعي يعكس، على وجه الخصوص، انخفاض المؤشرات القطاعية لـ"البناء ومواد البناء" بنسبة 5,8 في المائة، و"الاتصالات" بنسبة 0,9 في المائة، و"البنوك" بنسبة 0,7 في المائة.

في المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعي "التأمينات" و"النفط والغاز" بنسبة 3,6 في المائة لكل منهما.

وأشار البنك إلى أن حجم المبادلات بلغ 1,1 مليار درهم مقابل 3,4 مليارات درهم خلال الأسبوع المنصرم؛ فيما استقر المبلغ اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم عند 213,6 ملايين درهم، بعد 164,3 ملايين درهم.