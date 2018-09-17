53 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 3.5 مليون طن

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم في الاتجاهين، 53 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و500 ألف طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة القناة، عبور 23 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و400 ألف طن، بينما ضمت قافلة الجنوب 30 سفينة بحمولات بلغت مليونين و100 ألف طن.