أوضحت شركة أرامكو السعودية أن ماتتدواله وسائل الإعلام بخصوص تفاصيل صفقة الاستحواذ المحتملة على حصة في شركة سابك هي مجرد تكهنات ، مبينة أن أرامكو ستقوم بتوضيح التفاصيل في الوقت المناسب .