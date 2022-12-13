إضراب عمال السكك الحديدية في بريطانيا يعطل حياة الملايين وسط موجة من البرد القارس

تسببت إضربات عمال السكك الحديدية في المملكة المتحدة بتعطيل حياة الملايين من المواطنين البريطانيين، وسط موجة من البرد القارس وأضرب الآلاف من عمال السكك الحديدية في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، ضمن نزاع طويل الأمد حول الأجور وظروف العمل، مما أجبر الملايين من الأشخاص على العمل من المنزل، وتسبب بفوضى لمن يحاولون السفر وخطط للإضراب اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل، وهو الأكبر في البلاد.