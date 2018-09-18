صندوق النقد الدولي يحذر من انكماش اقتصاد بريطانيا دون صفقة خروجها من الاتحاد الأوروبي

أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد بريطانيا سينكمش إذا غادرت لندن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق خروج بل وسيعاني من بعض الضرر أيا كانت الشروط التي سيتفق عليها وذلك في تحد للوعود التي يطلقها بعض مؤيدي الانفصال.

وتوقع الصندوق الدولي أن ينمو الاقتصاد البريطاني نحو 1.5% سنويًا في 2018 و2019م، متخلفا عن ألمانيا وفرنسا، في حالة إبرام اتفاق واسعة النطاق بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد " آمل وأدعو كثيرا أن يكون هناك اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة", مضيفة أن عدم إبرام اتفاق سيؤدي إلى انكماش اقتصادي.