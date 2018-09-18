نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان اليوم ، حملات تفتيشية في "سوق البلد بمدينة جيزان ، اقتصرت على النشاطات المستهدفة من قرار تطبيق توطين منافذ البيع في مرحلته الأولى بالمنطقة.
ورصدت الحملة التي أشرف عليها مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفيذي ، ملاحظاتها داخل السوق واستمعت للشباب العاملين بالمحلات التي شملها قرار التوطين.
GMT 03:58 2018 الأحد ,26 آب / أغسطس"صندوق النقد" الإصلاحات السعودية تعزز النمو
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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