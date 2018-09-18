نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان اليوم ، حملات تفتيشية في "سوق البلد بمدينة جيزان ، اقتصرت على النشاطات المستهدفة من قرار تطبيق توطين منافذ البيع في مرحلته الأولى بالمنطقة.

ورصدت الحملة التي أشرف عليها مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفيذي ، ملاحظاتها داخل السوق واستمعت للشباب العاملين بالمحلات التي شملها قرار التوطين.