ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.42% رابحاً 8.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2061.43 نقطة، وربح رأس المال السوقي 950 مليون درهم ليغلق عند مستوى 292.95 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 160.4 مليون سهم محققة ما قيمته 127.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2561 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعد قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 1.25%، 0.77%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.75%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.20%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاعي العقارات والنقل بنسبة 0.10%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 12.69%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 5.11%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 2.50%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.06%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 33.2 مليون ورقة بقيمة 27.5 مليون درهم.

وفي سياق متصل قال بنك دبي الإسلامي، إن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، لمناقشة البيانات المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وذلك بجانب موضوعات أخرى مدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع وفي نفس السياق قالت شركة عمان للتأمين، إن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو، وسيكون الاجتماع افتراضياً عن طريق تقنية الفيديو، للنظر في تطور نشاطات وأعمال الشركة، حيث سيتم مناقشة البيانات المالية النصف سنوية المتعلقة بالفترة المنتهية في 30 يونيو، ومراجعة عامة لأعمال الشركة.