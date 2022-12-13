بريطانيا تسجل ارتفاعاً في معدل البطالة

أظهرت البيانات الحكومية البريطانية، ارتفاعا في معدل البطالة في البلاد، وتراجع عدد الوظائف الشاغرة، في علامة على ضعف سوق العمل وقال مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 3.7٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى أكتوبر، ارتفاعا من 3.6٪ في الربع السابق.

وأظهرت البيانات أيضا أن الوظائف الشاغرة انخفضت بمقدار 65 ألفا في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى نوفمبر، إلى 1.9 مليون، وهو خامس انخفاض فصلي على التوالي وأول انخفاض سنوي منذ بداية العام الماضي.