وزير النفط الإيراني يُعلن عن تخصيص روسيا لإيران 5 مليارات دولار كخط ائتماني

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، عن تخصيص 5 مليارات دولار كائتمان روسي لإيران لتمويل التعاملات في مجال الطاقة والزراعة والنقل بين البلدين كذلك كشف المسؤول الإيراني عن توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة بين طهران وموسكو، وقال: "في الحكومة الحالية سنرفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين بمختلف المجالات إلى 40 مليار دولار في السنة".