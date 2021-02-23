ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.88 دولار أمريكي، ما نسبته 1.35 % ليصل إلى 66.12 دولاراً أمريكياً للبرميل وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 3.80 في المئة، ليصل إلى 61.49 دولاراً للبرميل.