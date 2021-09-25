الحكومة السودانية تؤكد أن مخزون المنتجات النفطية يكفي لـ10 أيام فقط
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الحكومة السودانية تؤكد أن مخزون المنتجات النفطية يكفي لـ10 أيام فقط

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العرب اليوم - الحكومة السودانية تؤكد أن مخزون المنتجات النفطية يكفي لـ10 أيام فقط

الحكومة السودانية
الخرطوم - العرب اليوم

دعا وزير الطاقة والنفط السوداني جادين على عبيد أنصار المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق البلاد للوصول إلى حلول عاجلة تجنب البلاد الخسائر المالية والفنية الكبيرة والأزمات البترولية.

 

اقتصاد عاجل
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الحكومة السودانية تؤكد أن مخزون المنتجات النفطية يكفي لـ10 أيام فقط الحكومة السودانية تؤكد أن مخزون المنتجات النفطية يكفي لـ10 أيام فقط



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