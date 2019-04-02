تطورات جديدة في قضية كارلوس غصن

أعلن محامو كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السّابق لشركة "نيسان موتور"، أنهم طلبوا من محكمة في طوكيو محاكمته في الاتهام الموجه له بارتكاب مخالفات مالية على نحو منفصل عن "نيسان"، لأن الشركة تتعاون مع ممثلي الادعاء، وطالبوا بمحاكمة موكّلهم على نحو منفصل أيضا عن جريج كيلي، المسؤول التنفيذي السابق في الشركة، والمتهم بالتآمر لعدم الإفصاح عن الدخل الفعلي لغصن.

وقال جونيشيرو هيروناكا محامي غصن في إفادة صحافية، إن فريق الدفاع يريد فصل محاكمة غصن عن كيلي لأن الأخير شاهد رئيسي محتمل للدفاع عن موكّله.

وأضاف هيروناكا أن موكله لن يحظى بمحاكمة عادلة إذا حوكم مع نيسان، مضيفا أن "الشركة أقرب لممثل ادعاء وليس متهما في القضية".