ارتفاع إنتاج النفط الروسي في سبتمبر

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية يوم الثلاثاء ارتفاع إنتاج روسيا من النفط إلى 11.36 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول من 11.21 مليون برميل يوميا في أغسطس آب.

وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 46.478 مليون طن مقارنة مع 47.41 مليون في أغسطس آب.

وسجل إنتاج الغاز 57.54 مليار متر مكعب الشهر الماضي بما يعادل 1.92 مليار متر مكعب يوميا مقارنة مع 54.62 مليار متر مكعب في أغسطس آب.