ارتفاع إنتاج النفط الروسي في سبتمبر

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية يوم الثلاثاء ارتفاع إنتاج روسيا من النفط إلى 11.36 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول من 11.21 مليون برميل يوميا في أغسطس آب.
وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 46.478 مليون طن مقارنة مع 47.41 مليون في أغسطس آب.
وسجل إنتاج الغاز 57.54 مليار متر مكعب الشهر الماضي بما يعادل 1.92 مليار متر مكعب يوميا مقارنة مع 54.62 مليار متر مكعب في أغسطس آب.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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