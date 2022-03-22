الجنيه المصري يسجل 18.45 إلى 18.55 مقابل للدولار في تعاملات الثلاثاء

أظهرت بيانات رفينيتيف (مزود عالمي لبيانات الأسواق المالية)، أن الجنيه المصري سجل في تعاملات، صباح الثلاثاء، 18.45إلى 18.55 مقابل الدولار الأميركي انخفاضاً من حوالي 18.27 في وقت متأخر من الاثنين. وسمحت مصر، الاثنين، بانخفاض قيمة عملتها من 15.7 جنيه للدولار، وهو السعر الذي كان يجري التداول به منذ نوفمبر 2020.