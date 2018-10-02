الخام الأميركي يسجل ذروته في 4 سنوات قبل عقوبات على إيران

اتسمت أسواق النفط بالقوة مجددا يوم الثلاثاء ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 ويظل خام برنت قُرب ذروته في أربع سنوات التي بلغها في الجلسة السابقة مع تأهب الأسواق لشح المعروض فور بدء عقوبات أمريكية على إيران الشهر القادم.