تراجع بورصة أبوظبي بنسبة 0.44% بجلسة الأحد ورأس المال يخسر 512 مليون درهم

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% خاسراً 18.68 نقطة ليغلق عند مستوى 4255.782 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 512 مليون درهم ليغلق عند مستوى 594.796 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 25.1 مليون سهم، بقيمة 44 مليون درهم، عبر تنفيذ 795 صفقة. وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.17%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.93%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.61%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.69%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.55%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 8.72%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 4.85%، ثم سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 4.4%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.87%، ثم سهم شركة الشارقة للتأمين بنسبة 4.67%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.2%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 10.3 مليون درهم.

فيما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.04% رابحاً 1.21 نقطة ليغلق عند مستوى 3451.410 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.3 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 273 صفقة لعدد 39 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني). وارتفعت 8 أسهم على رأسها سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 6.67%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 4.65%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 1.68%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم "ظفار الدولية للتنمية والاستثمار" بنسبة 8.78%، ثم سهم "تكافل عمان للتأمين" بنسبة 5.08%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 2.99%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل"، عن تراجع الأرباح العائدة على المساهمين قيمتها 24 مليون ريال (62.16 مليون دولار) في النصف الأول من العام، مقارنة بأرباح عائدة على مساهمي الشركة قيمتها 33.2 مليون ريال (85.98 مليون دولار) في النصف الأول من العام الماضي، وعلى مستوى الربع الثاني منفصلاً، أظهرت البيانات المالية للشركة، تراجع أرباحها العائدة على المساهمين بنسبة 56 بالمائة، لتصل إلى 8 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 18.3 مليون ريال في الربع الثاني العام 2019.

وأشارت النتائج المالية إلى تراجع إيرادات الشركة بنسبة 1%، في النصف الأول من العام لتصل إلى 1.242 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.259 مليار ريال في النصف الأول من عام 2019. كما أعلنت شركة دواجن ظفار، عن تحقيقها لخسائر نصف سنوية قيمتها 127.85 ألف ريال (331.08 ألف دولار)، مقارنة بخسائر قيمتها 31.92 ألف ريال (82.66 ألف دولار) عن النصف الأول من العام الماضي وأشارت البيانات لتراجع مبيعات الشركة بنسبة 8.86%، لتصل إلى 4.73 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 5.19 مليون ريال في النصف الأول من العام 2019.