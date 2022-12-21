تدهور حاد للروبل الروسي أمام الدولار

نزل الروبل الروسي إلى أدنى مستوى منذ أوائل مايو (أيار) متخطياً 70 روبل للدولار اليوم الأربعاء، لتصل خسائره الشهرية إلى 14% في ظل مخاوف من العقوبات على النفط والغاز الروسيين.