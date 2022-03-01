الحكومة الروسية تُخصص تريليون روبل لشراء أسهم الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية
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الحكومة الروسية تُخصص تريليون روبل لشراء أسهم الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية

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العرب اليوم - الحكومة الروسية تُخصص تريليون روبل لشراء أسهم الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية

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موسكو - العرب اليوم

أكدت الحكومة الروسية اليوم، أنها تعد مجموعة من التدابير ردا على العقوبات الغربية، وأشارت إلى أنه سيتم تخصص تريليون روبل لشراء أسهم الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية.

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الحكومة الروسية تُخصص تريليون روبل لشراء أسهم الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية الحكومة الروسية تُخصص تريليون روبل لشراء أسهم الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية



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