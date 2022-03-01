الحكومة الروسية تُخصص تريليون روبل لشراء أسهم الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية

أكدت الحكومة الروسية اليوم، أنها تعد مجموعة من التدابير ردا على العقوبات الغربية، وأشارت إلى أنه سيتم تخصص تريليون روبل لشراء أسهم الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية.