تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز مع تفاقم أزمة الليرة

قال مصدران إن تركيا رفعت أسعار الغاز الطبيعي، بنسب تصل إلى 14%، فيما أعلنت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد رفع أسعار الكهرباء بنسب مماثلة مع ارتفاع التضخم بفعل تفاقم أزمة العملة المحلية.
وهبطت الليرة التركية 42% مقابل الدولار هذا العام، بسبب مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وزيادة الشقاق مع الولايات المتحدة بسبب قس أميركي تحتجزه أنقرة.
وتسبب هبوط قيمة العملة في زيادة تكلفة الغذاء والوقود، وأثار مخاوف من تأثيره الأوسع نطاقاً على اقتصاد البلاد وقطاعها المصرفي. ويخشى خبراء الاقتصاد بشكل خاص من إخفاق البنك المركزي في السيطرة على معدل التضخم الذي قارب 16% في يوليو، وهو الأعلى في 14 عاماً.
وقال مصدران لـ"رويترز" إن شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية (بوتاس)، رفعت أسعار الغاز الطبيعي 14% للاستخدام الصناعي، و9% للاستخدام المنزلي، اعتباراً من أمس السبت. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في الشركة للتعليق.
وزادت "بوتاس" أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لإنتاج الكهرباء بنسبة 50% الشهر الماضي، كما رفعته وقتها للاستخدام المنزلي 9%. وتعتمد تركيا اعتماداً شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة. ورفعت أزمة الليرة من تكلفة شراء النفط والغاز بحسابات العملة المحلية.
وفي خطوة مماثلة، أعلن مرفق تنظيم الطاقة في تركيا رفع أسعار الكهرباء 14% للاستخدام الصناعي، و9% للاستخدام المنزلي اعتباراً من أمس السبت. وكان مرفق الكهرباء زاد الأسعار بنسبة مماثلة الشهر الماضي.
وأنتجت محطات تعمل بالغاز الطبيعي العام الماضي ما يقارب ثلث إجمالي الطاقة الإنتاجية للكهرباء في تركيا، البالغة 293 مليار ميغاوات.
تضخم
وقالت الغرفة التجارية في إسطنبول إن أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية ارتفعت 2.23% على أساس شهري في أغسطس، لتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 14.99%.
ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم الرسمية لشهر أغسطس غداً الاثنين، ويتوقع خبراء اقتصاد قراءة أخرى كبيرة.
ووفقاً لحسابات "رويترز"، فإن من المتوقع أن تؤدي زيادات أسعار الكهرباء والغاز في الآونة الأخيرة إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل مباشر بمقدار 35 نقطة أساس.
ويريد أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة"، رؤية خفض في تكلفة الاقتراض للحفاظ على تدفق الائتمان، خاصة على قطاع البناء. ويقول المستثمرون، الذين يرون أن الاقتصاد يسير نحو وضع صعب، إن رفع أسعار الفائدة ضروري لكبح الضخم.
GMT 12:15 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبربورصة أبوظبي تبدأ العمل بوحدات المزايدة المحدثة
GMT 12:13 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرمؤشر سوق مسقط يغلق تداولات الأحد مرتفعًا بنسبة 0.37 %
GMT 12:33 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبربورصة وول ستريت تغلق متباينة لكنها تنهي الشهر على مكاسب
GMT 11:58 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرترامب يهدد بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية
GMT 11:56 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرالألمنيوم يتراجع من أعلى مستوياته بفعل القلق من نزاع تجاري
ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
أرسل تعليقك