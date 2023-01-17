سعر «برنت» يتراجع في التعاملات الآجلة

سجل سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" اليوم انخفاضاً في التعاملات الآجلة بنسبة 1.04٪؜.تراجع سعر برميل برنت لعقود شهر فبراير المقبل إلى 84.49 دولار أمريكي، وفقًا للوكالة السعودية.فيما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط أيضاً بنسبة 0.83٪؜ إلى 79.03 دولار للبرميل.