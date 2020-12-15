البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.12 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.12 % ما يعادل 0.56 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 471.42 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 938,024 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 4,545,712 دولاراً نفذت من خلال 55 صفقة.