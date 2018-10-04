ارتفاع صافي الدين العام في الأردن 6.3% نهاية أغسطس

ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في نهاية أغسطس آب الماضي بنسبة 6.3 بالمئة إلى 27.04 مليار دينار (38.1 مليار دولار) مقارنة مع 25.4 مليار دينار في نهاية 2017.

وأظهرت الإحصاءات التي نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأردنية يوم الخميس أن صافي الدين الداخلي للمملكة بلغ 15.32 مليار دينار في نهاية أغسطس آب، في حين وصل الدين الخارجي إلى 11.725 مليار دينار.

ويعادل صافي الدين العام الأردني 91.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.