أسهم أوروبا تنخفض مع تزايد الضغوط علي البنوك الإيطالية

تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء في الوقت الذي ثار فيه قلق المستثمرين جراء تصريحات معادية لليورو أدلى بها مُشرع إيطالي كبير مما أطلق عمليات بيع في السندات السيادية لروما ودفع أسهم بنوكها للانخفاض إلى أدنى مستوى في 19 شهرا.
وتراجع مؤشر البنوك الإيطالية، الشديدة الحساسية للضغوط السياسية بسبب حيازاتها الكبيرة من السندات الحكومية، 2.8 بالمئة بعد أن قال كلاوديو بورجي رئيس لجنة الميزانية بمجلس النواب إن إيطاليا ستكون أفضل حالا خارج منطقة اليورو.
وتصدرت البنوك قائمة القطاعات المنخفضة في أوروبا، مما ساهم في تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وساعد ارتفاع أسهم شركات النفط على خلفية صعود أسعار الخام في كبح الخسائر.
وانخفضت أسهم رويال ميل لأدني مستوى على الإطلاق، لتتراجع 6.5 بالمئة في الوقت الذي خفضت فيه شركات الوساطة المالية سعرها المستهدف للسهم بعد تحذير مفاجئ بشأن الأرباح صدر يوم الاثنين.
وهبط ستوكس 600 بنسبة 1.7 بالمئة منذ بداية العام بسبب مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والقلق بشأن الاستقرار السياسي في المنطقة.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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