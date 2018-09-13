طلب النفط العالمي سيتجاوز 100 مليون برميل يوميًا لكن الآفاق قد تكون قاتمة

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن استهلاك النفط العالمي سيتجاوز 100 مليون برميل يوميا في الشهور الثلاثة المقبلة مما يفرض ضغوطا صعودية على الأسعار، لكن أزمات الأسواق الناشئة والنزاعات التجارية قد تؤثر سلبا على هذا الطلب.

وأبقت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا على توقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط عند 1.4 مليون برميل يوميا في العام الحالي و1.5 مليون برميل يوميا في عام 2019 دون تغيير عن توقعاتها السابقة.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري ”النطاق السعري 70-80 دولارا للبرميل الذي يتحرك فيه خام برنت منذ أبريل نيسان ربما يخضع للاختبار“.

وذكرت الوكالة أن فرض العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني أدى إلى خفض المعروض لأدنى مستوى خلال عامين، بينما سيؤدي تراجع الإنتاج في فنزويلا وحالات تعطل مفاجئة في مناطق أخرى إلى الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.