البورصة المصرية تربح 5ر25 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 5ر25 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر568 مليار جنيه.

وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 06ر5 % ليسجل مستوى 14ر10621 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 98ر7 % ليبلغ مستوى 29 ر1221 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 35ر7 % ليبلغ مستوى 98ر1963 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الماضي لتبلغ 2ر14 مليار جنيه من خلال تداول 625 ر1 مليار ورقة منفذة على 160 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 5ر 67% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 7ر25 % والعرب على 8ر6% بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 2ر 548 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 7 ملايين جنيه.