تراجع أسعار النفط بنحو 3 دولارت للبرميل
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تراجع أسعار النفط بنحو 3 دولارت للبرميل

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العرب اليوم - تراجع أسعار النفط بنحو 3 دولارت للبرميل

النفط
واشنطن - العرب اليوم

تراجعت أسعار النفط بنحو 3 دولارات للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، والذي شهد إقبال المستثمرين على جني الأرباح وذكرت مصادرنا إن تراجع أسعار النفط تزامن مع موجة صعود تسبق اجتماع كبار منتجي النفط المقرر انعقاده في وقت لاحق من اليوم لتمهيد الطريق أمام زيادات متوقعة في الإنتاج وقالت الصحيفة إن خام برنت انخفض بمقدار 2.76 دولار أو 2.4% إلى 113.53 دولار للبرميل، وذلك بعدما سجل الخام زيادة بنسبة 0.6%، أمس الأربعاء في سياق متصل، تراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.89 دولار أو 2.9% إلى 112.37 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام 0.5%، أمس، جاء ذلك بعدما سجل الخامان ارتفاعات على مدار أسابيع بسبب الضغوط التي تواجهها صادرات النفط الروسية جراء العقوبات الغربية على موسكو.

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تراجع أسعار النفط بنحو 3 دولارت للبرميل تراجع أسعار النفط بنحو 3 دولارت للبرميل



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