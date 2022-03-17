اليورو يتخلى عن بعض مكاسبه مع التركيز على محادثات أوكرانيا

تخلى اليورو عن بعض مكاسبه اليوم الخميس، فيما يراقب المستثمرون عن كثب أي تطورات في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، بينما أخفقت قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي الأميركي في التأثير على السوق نظرا لأن توقعات رفع الفائدة كانت عالية. وارتفع اليورو 0.05% إلى 1.1034 دولار بعد بلوغ أعلى مستوى في أسبوع عند 1.1067 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفض الروبل الروسي 16% إلى 105.18 مقابل الدولار بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ 24 فبراير عند 88.5 أمس الأربعاء.