الكرملين يعلن أن بوتين قد يلتقي بوزير الطاقة السعودي هذا الأسبوع

قال متحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتحدث مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح هذا الأسبوع على هامش منتدى للطاقة في موسكو.
وقال المتحدث ديمتري بيسكوف إن بوتين سيتحدث خلال المنتدى وقد يعقد أثناء حضوره اجتماعات قصيرة غير رسمية مع المسؤولين الزائرين.
وقال بيسكوف في مؤتمر بالهاتف مع الصحفيين ”لا نستبعد حدوث اتصالات وجيزة على هامش المنتدى.. ستكون لقاءات قصيرة وقوفا لا أكثر من ذلك..
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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