الكرملين يعلن أن بوتين قد يلتقي بوزير الطاقة السعودي هذا الأسبوع

قال متحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتحدث مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح هذا الأسبوع على هامش منتدى للطاقة في موسكو.

وقال المتحدث ديمتري بيسكوف إن بوتين سيتحدث خلال المنتدى وقد يعقد أثناء حضوره اجتماعات قصيرة غير رسمية مع المسؤولين الزائرين.

وقال بيسكوف في مؤتمر بالهاتف مع الصحفيين ”لا نستبعد حدوث اتصالات وجيزة على هامش المنتدى.. ستكون لقاءات قصيرة وقوفا لا أكثر من ذلك..