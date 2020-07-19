البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.22%، عند مستوى 1582.10 نقطة. وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 2.8 مليون دينار أردني، وسط تداول 4.1 ملايين سهم، نفذت من خلال 1,795 صفقة.