سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.65 %

انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بمقدار 11.15 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 0.65 % ليستقر عند 1706.45 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بمقدار 5.30 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 0.31 % ليقف عند 1700.05 دولاراً أمريكياً.