المؤشر نيكي الياباني يبلغ أعلى مستوى في نحو 27 عامًا

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في نحو 27 عاما وسجلت أكبر مكسب شهري منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي بدعم من احتمالات تراجع الين وزيادة أرباح شركات التصدير بفضل متانة الاقتصاد الأمريكي.

وخلال تعاملات منتصف يوم الجمعة، سجل نيكي مستوى مرتفعا بلغ 24286.10 نقطة، وهو الأعلى منذ نوفمبر تشرين الثاني 1991.

لكن المؤشر القياسي انخفض قليلا ليغلق مرتفعا 1.4 بالمئة فقط عند 24120.04 نقطة، وهو ما يقل قليلا عن مستوى إغلاق الثالث والعشرين من يناير كانون الثاني المرتفع، والبالغ 24124.15 نقطة.

وزاد المؤشر واحدا في المئة خلال الأسبوع محققا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وخلال الشهر، ارتفع المؤشر 5.5 بالمئة ليسجل أكبر مكسب شهري منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة في تعاملات كثيفة، وتجاوز حجم التداول الثلاثة تريليونات ين.