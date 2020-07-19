البورصة الفلسطينية تُغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.45%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم ، على انخفاض بنسبة 0.45% ما يعادل 2.08نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيسي عند مستوى 462.08 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة 101,265 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 145,452.12دولاراً نفذت من خلال 52 صفقة.