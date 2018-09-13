أردوغان يؤكد أن البنك المركزي التركي مستقل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن البنك المركزي التركي مستقل ويتخذ قراره بشأن سعر الفائدة بنفسه لكنه أضاف أن موقفه بشأن تكاليف الإقراض المرتفعة ما زال دون تغيير.

وقبيل ساعات من قرار مهم للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة انتقد أردوغان، المعروف بمناهضة أسعار الفائدة المرتفعة، بنوكا خاصة وقال إن بعضها رفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى خمسين بالمئة.

كما قال لاتحاد خاص بالتجار إن قطاع المالية ينبغي أن يدعم القطاع الخاص بإعادة هيكلة الديون.