البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

اغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على انخفاض بنسبة 0.01% ، عند مستوى 1985.20 نقطة.

وبلغ حجم التداول الاجمالي نحو 4.4 مليون دينار اردني ، وسط تداول 4.4 مليون سهماً، نفذت من خلال 1،932 صفقة.