أستراليا تحقق فائضًا تجاريًا قدره 1.604 مليار دولار أسترالي في شهر أغسطس الماضي

حقق الاقتصاد الأسترالي فائضًا تجاريًا قدره 1.604 مليار دولار أسترالي في شهر أغسطس 2018م الماضي.

يذكر أن الاقتصاد الأسترالي كان سجل فائضًا قدره 1.548 مليار دولار أسترالي في شهر يوليو 2018م الذي سبقه، و 2.119 مليار دولار أسترالي في شهر يونيو 2018م.