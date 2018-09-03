بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 41.91نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 91ر41 نقطة ليبلغ عند مستوى 2ر5096 نقطة بنسبة انخفاض 82ر0%.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر70 مليون سهم تمت من خلال 3983 صفقة نقدية بقيمة 3ر19 مليون دينار كويتي نحو 69ر63 مليون دولار أمريكي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 08ر29 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر4863 نقطة بنسبة انخفاض 59ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر36 مليون سهم تمت عبر 1821 صفقة نقدية بقيمة 11ر3 مليون دينار نحو 2ر10 مليون دولار.

وانخفض مؤشر السوق الأول 94ر48 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر5224 نقطة وبنسبة انخفاض 93ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر34 مليون سهم تمت عبر 2162 صفقة بقيمة 2ر16 مليون دينار نحو 46ر53 مليون دولار.