البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.07%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.07% ما يعادل 0.39 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيسي عند مستوى 523.34 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 166,365 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 232,132 دولاراً نفذت خلال 103 صفقات.